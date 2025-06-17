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В Госдуме предложили перенести дату оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов предложил перенести дату оплаты услуг ЖКХ
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Доработанный профильным комитетом Госдумы ко второму чтению законопроект предполагает изменение крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам собеседника агентства, новая схема оплаты услуг ЖКХ позволит избежать начисления штрафов за их несвоевременную оплату.

«Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисление пени», — отметил Колунов.

Парламентарий добавил, что другой поправкой планируется перенос срока предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца». Это также позволит выделить дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям. Так они смогут точнее произвести расчет всех начислений, чтобы избежать ошибок, указал депутат.

11 июня заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что часть россиян может сэкономить на оплате ЖКУ с помощью жилищной субсидии. Парламентарий пояснила, что такой возможностью могут воспользоваться россияне, у которых плата за ЖКУ превышает определенный процент дохода. При этом для получения субсидии граждане не должны иметь задолженностей по коммунальным платежам, подчеркнула парламентарий.

Ранее суд обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ.

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