Названы самые востребованные доноры крови в России

14 июня — Всемирный день донора крови. Часть россиян уверены — в стране достаточно доноров. Опасение, что кровь и ее компоненты могут просто никому не пригодиться, является распространенным барьером к донорству — особенно если человеку достались «непопулярные» группа и резус. Какая кровь наиболее востребована в российских больницах и почему донорство важно независимо от группы и резуса, «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, завотделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов проекта о донорстве «+Я» Павел Трахтман.

«Вопрос о «востребованности» разных групп крови не такой простой. С одной стороны, высоким спросом в клиниках пользуется кровь первой группы с отрицательным резус-фактором, она же нулевая, — рассказывает Трахтман. — Это так называемая универсальная кровь, которую в экстренных случаях можно переливать любому пациенту до определения его группы. Но это не значит, что доноры с другими группами менее важны. Каждая доза крови спасает чью-то жизнь».

По словам доктора Трахтмана, самые распространенные группы крови в России — первая и вторая. Логичным образом, людей, которым требуется кровь именно этих групп, среди пациентов клиник больше, чем людей с третьей или четвертой группой.

Но их больше и среди доноров. Поэтому редкая кровь, например, четвертая отрицательная, очень ценна. Если человек с такой группой попадет в беду, помощь «редкого» донора окажется неоценимой.

«Переливание крови и ее компонентов необходимо пациентам с онкологическими заболеваниями, людям, перенесшим тяжелые операции, больным с анемией и другими гематологическими патологиями, пострадавшим в авариях и при масштабных ЧС, — продолжает Павел Трахтман. — Помимо цельной крови, больницы используют компоненты — эритроциты, тромбоциты, плазму. Также из плазмы изготавливают жизненно необходимые лекарства, например, альбумин. В таком случае, какой была группа крови донора, уже не имеет значения — лекарство сможет получить любой пациент».



Помните — независимо от группы крови, вы можете стать донором и спасать жизни. А еще регулярная сдача крови и ее компонентов позволяет следить за своим здоровьем — перед каждой процедурой проводится бесплатное детальное обследование.

Ранее уровень доверия россиян к официальной медицине вырос до рекордных 88%.