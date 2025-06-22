В Абхазии заявили, что стране не нужны российские туристы с «дошираком»

Глава отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристина Лакербая заявила, что стране не нужны бедные туристы из России. Ее слова приводит «Радиоточка НСН».

«Они приезжают, покупают «дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию. Нам такой турист, я считаю, не нужен», — заявила она.

В «Радиоточке» отметили, что российские туристы нередко жалуются на антисанитарию и разбитые дороги в хранящей следы произошедшей 30 лет назад войны республике.

До этого интерес российских туристов к Абхазии вырос на 10%.

Аналитики Travelata.ru говорят, что год к году количество их продаж за прошлую неделю увеличилось на 21%. В туроператоре «Русский экспресс» зафиксировали рост числа заявок по Абхазии на предстоящее лето на 78,5% год к году.

По подсчетам компании, в целом количество поисковых запросов на отдых в Абхазии выросло на 15%.

Ранее в России заявили о готовности оказывать дальнейшую поддержку Абхазии.