Министр туризма Абхазии объяснил слова о нищих туристах из России

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа в комментарии «Апсныпресс» высказался по поводу слов сотрудницы минтуризма республики о том, что стране не нужны бедные туристы из России.

Чиновник подчеркнул, что это заявление не отражает позицию всего ведомства и вырвано из контекста. Логуа признал, что в туротрасли много проблем, но это не значит, что в республике выбирают туристов, которых хотят.

«Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал министр.

Он выразил надежду на то, что в 2026 году число туристов будет расти каждый день.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на слова представительницы минтуризма Абхазии о нищих россиянах. По его словам, многие чиновники хотели бы видеть в своих регионах богатых туристов, но у большинства хватает ума молчать об этом.

Ранее россияне массово ринулись на отдых в Абхазию.