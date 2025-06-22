«Туда едут из-за цен»: турагенты осудили чиновницу из Абхазии за критику нищих туристов

В Абхазию едут небогатые туристы, потому что главная привлекательность курорта – в ценах. Так вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на слова представительницы минтуризма Абхазии о нищих россиянах. По его словам, многие чиновники хотели бы видеть в своих регионах богатых туристов, но у большинства хватает ума молчать об этом.

«В этом году открылся аэропорт в Сухуми. Такого не было больше тридцати лет. И в Абхазию зашли крупные российские туроператоры, поставили чартеры, в том числе из Москвы. Выкупили под эти чартеры очень много номерного фонда. В начале сезона не получалось продавать в полной мере — стали предлагать по горячим ценам. Ну, допустим, в прошлом месяце мы продавали на семью (папа, мама, ребенок) на неделю путевку в отель с трехразовым питанием за 11 тысяч рублей. Это без перелета. Таких цен мы нигде не можем дать в России — от Калининграда до Камчатки, а в Абхазии можем. На двоих на неделю с перелетом из Москвы и обратно – 50 тысяч рублей. Это со страховкой, с трансферами, с трехразовым питанием. И поэтому в Абхазию поехал небогатый турист. Естественно, вот эта абхазская чиновница от своего небольшого ума сказала это, и ее слова получили широкое тиражирование. Скажу, что она поплатится, уже поплатилась — в республике широкое осуждение сейчас идет этой чиновницы», — сказал Мкртчян.

Турэксперт отметил, что Абхазия может продаваться только как недорогой курорт, а до инфраструктуры желающим сэкономить на отдыхе дела нет.

«На самом деле очень многие чиновники хотели бы видеть в своих регионах богатых туристов, но у многих хватает ума молчать, не говорить об этом. Понятно, что небогатый турист малоинтересен. Понятно, что те люди, кто приезжает на неделю за 11 тысяч рублей, не оставят больших денег в Абхазии. Их задача — просто сэкономить — у них там может на всю семью на неделю пять тысяч рублей наличными. Им не нужна инфраструктура. Главная привлекательность Абхазии — в ценах. Если вы ждете, что Абхазия по инфраструктуре превзойдет Сочи, тогда Абхазия будет дороже и люди поедут в Сочи. Зачем им ехать в дорогую Абхазию? Абхазия может продаваться как недорогой курорт. Абхазия должна быть даже дешевле Крыма, иначе люди поедут в Крым. Сейчас Сочи растет на 12 процентов по сравнению с прошлым годом по потоку отдыхающих, Абхазия – на 20 процентов», — заключил Мкртчян.

О том, что Абхазии не выгодны «туристы за 300 рублей», сотрудница минтуризма Кристина Лакербая заявила во время совещания республиканского правительства.

По ее словам, россияне, приезжающие в республику, покупают дошираки, а не сувениры и местную сельскохозяйственную продукцию.

«Нам такой турист не нужен», — сказала Лакербая.

Ранее в минтуризма Абхазии пообещали объяснить заявление о нищих туристах из России.