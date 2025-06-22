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Следователи осмотрели парк «Тайган» после нападения льва на его владельца

СК: проведен осмотр парка «Тайган» в Крыму после нападения льва на владельца

Следователи осмотрели парк львов «Тайган» в Крыму, где хищник напал на владельца. Об этом сообщает в Telegrаm-канале региональное управление СК.

В ведомстве заявили, что провели первоначальный осмотр места происшествия. Один из сотрудников на видео показывает подмостки, под которыми лев напал на директора учреждения. Также следователи продолжают опрос персонала парка.

Нападение льва на владельца «Тайгана» Олега Зубкова произошло около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося мужчина получил серьезную травму головы и шеи. У него также повреждено легкое. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание. Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее лев съел мужчину, который держал его на участке как домашнего питомца.

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