В российском регионе запретили посещать общественные места с собаками

На Кубани вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками

В Краснодарском крае 22 июня вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

«Новое правило распространяется на все здания и помещения, где размещается соответствующая предупреждающая информация у входа», — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что запрет будет распространяться на посещение магазинов, ресторанов, школ, медицинских учреждений, организаций культуры и так далее. В связи с ограничениями владельцы питомцев могут оставить животных дома или в специально отведенных местах, отметили в департаменте.

Исключениями станут собаки-поводыри. Меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта посетителей, подчеркнули в департаменте.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, запрещающий выгул собак потенциально опасных пород лицами младше 16 лет без сопровождения взрослых, а также гражданами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Под запрет попадают более 12 пород, включая питбулей, бультерьеров и кавказских овчарок.

Ранее в России предложили законодательно запретить подкармливать собак и кошек.