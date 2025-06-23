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Врач рассказал о состоянии владельца парка «Тайган» после нападения льва

Врач Писковой: угрозы жизни директора парка «Тайган» после нападения льва нет

Жизни пострадавшего от нападения льва директора «Тайгана» ничего не угрожает, написал в Telegram-канале сотрудничающий с парком ветеринарный врач Василий Писковой.

Он рассказал, что медикам удалось стабилизировать состояние владельца парка львов.

«Олег Алексеевич сильный человек, он много перенес испытаний и это переживет. Родные и близкие находятся с ним рядом в больнице», — отметил Писковой.

Нападение льва на владельца «Тайгана» Олега Зубкова произошло около 19:00 во время кормления хищников. В результате случившегося мужчина получил серьезную травму головы и шеи. У него также повреждено легкое. После нападения он смог самостоятельно выбраться из клетки и только тогда потерял сознание.

Коллеги повезли его в больницу на машине, не дожидаясь скорой. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ. Следователи начали проверку по статьям 238 («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее тигр напал на туристов, пытавшихся сделать с ним селфи.

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