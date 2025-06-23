Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви в США, его переехали грузовиком

На севере американского штата Мичиган вооруженный мужчина устроил стрельбу около церкви. Об этом сообщает CNN.

Как заявили в полиции, инцидент произошел утром в пригородной церкви города Уэйн. Там живут около 17 тыс. чел., а на службе присутствовали 150 прихожан. Стрелять начал белый вооруженный мужчина в возрасте 31 года.

По словам старшего пастора церкви Бобби Келли — младшего, сначала нападавший сделал несколько выстрелов, не заходя внутрь церкви. Прихожане услышали шум и приняли его за строительные работы. В итоге один из верующих переехал нападавшего на грузовике, что дало возможность охраннику церкви его ликвидировать. При этом он был ранен в ногу.

Накануне вечером в сирийском Дамаске в районе Дувейла, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). Более 50 человек были ранены, еще по меньшей мере 20 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту.