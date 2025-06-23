На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вооруженный мужчина открыл огонь по церкви в США, его переехали грузовиком

В Мичигане мужчина обстрелял церковь во время службы, его ликвидировали
close
Noah Berger/AP

На севере американского штата Мичиган вооруженный мужчина устроил стрельбу около церкви. Об этом сообщает CNN.

Как заявили в полиции, инцидент произошел утром в пригородной церкви города Уэйн. Там живут около 17 тыс. чел., а на службе присутствовали 150 прихожан. Стрелять начал белый вооруженный мужчина в возрасте 31 года.

По словам старшего пастора церкви Бобби Келли — младшего, сначала нападавший сделал несколько выстрелов, не заходя внутрь церкви. Прихожане услышали шум и приняли его за строительные работы. В итоге один из верующих переехал нападавшего на грузовике, что дало возможность охраннику церкви его ликвидировать. При этом он был ранен в ногу.

Накануне вечером в сирийском Дамаске в районе Дувейла, где проживает христианское население, произошел мощный взрыв в церкви Святого Ильи. Взрывное устройство сработало во время богослужения. Его привел в действие террорист: сначала он ворвался в помещение и открыл огонь, а потом активировал бомбу. В МВД Сирии заявили, что он был членом ИГИЛ (организация запрещена в России). Более 50 человек были ранены, еще по меньшей мере 20 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами