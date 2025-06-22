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В Минздраве рассказали о состоянии директора парка «Тайган» после нападения льва

Минздрав: директор парка «Тайган» Зубков находится в тяжелом состоянии

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения на него льва. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.

В ведомстве подчеркнули, что Зубкова доставили в Белогорскую центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в Белогорск были направлены врачи службы санитарной авиации.

В Следственном комитете России по Крыму и Севастополю рассказали, что лев причинил Зубкову множественные травмы.

По данному факту СК проводит проверку по статьям Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение требований охраны труда».

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале рассказал, что Зубкова решили оперировать в Белогорске.

До этого сообщалось, что в Крыму львы напали Зубкова и прокусили ему горло.

Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.

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