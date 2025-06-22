В Минздраве рассказали о состоянии директора парка «Тайган» после нападения льва

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков находится в тяжелом состоянии после нападения на него льва. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава республики.
В ведомстве подчеркнули, что Зубкова доставили в Белогорскую центральную районную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также в Белогорск были направлены врачи службы санитарной авиации.
В Следственном комитете России по Крыму и Севастополю рассказали, что лев причинил Зубкову множественные травмы.
По данному факту СК проводит проверку по статьям Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение требований охраны труда».
Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале рассказал, что Зубкова решили оперировать в Белогорске.
До этого сообщалось, что в Крыму львы напали Зубкова и прокусили ему горло.
Ранее турист попал в больницу после попытки снять видео со львом для соцсетей.