Читинская транспортная прокуратура проверит возгорание шпал в Атамановке

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура прокомментировала информацию СМИ о возгорании шпал в междупутье железнодорожных путей на станции Атамановка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что Читинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на железнодорожных объектах.

До этого в МЧС России заявили, что лесной пожар вблизи поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края охватил 100 гектаров.

УМВД России по Забайкальскому краю сообщило, что в Читинском районе из-за задымления закрыто движение для автотранспорта с 22 по 23 км федеральной автодороги А-350 «Чита —Забайкальск».

Накануне стало известно, что прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Внимание ведомства привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

Ранее синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье.