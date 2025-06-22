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Читинская транспортная прокуратура проверит возгорание шпал в Атамановке

Прокуратура организовала проверку возгорание шпал на станции Атамановка
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Depositphotos

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура прокомментировала информацию СМИ о возгорании шпал в междупутье железнодорожных путей на станции Атамановка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что Читинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности на железнодорожных объектах.

До этого в МЧС России заявили, что лесной пожар вблизи поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края охватил 100 гектаров.

УМВД России по Забайкальскому краю сообщило, что в Читинском районе из-за задымления закрыто движение для автотранспорта с 22 по 23 км федеральной автодороги А-350 «ЧитаЗабайкальск».

Накануне стало известно, что прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Внимание ведомства привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

Ранее синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье.

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