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Лесной пожар под Читой охватил 100 гектаров

МЧС: лесной пожар вблизи Атамановки в Забайкалье охватил 100 гектаров

Лесной пожар вблизи поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края охватил 100 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«Вблизи поселка Атамановка продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, охватившего 100 гектаров. Очаг возгорания расположен в 2,6 км от населенного пункта, угрозы для жителей нет», — говорится в публикации.

К тушению привлечены 152 человека и 26 единиц техники. Для борьбы с огнем также задействована авиация: вертолет Ми-8, самолет Ил-76 и два борта Бе-200ЧС, добавили в ведомстве.

УМВД России по Забайкальскому краю сообщило, что в Читинском районе из-за задымления закрыто движение для автотранспорта с 22 по 23 км федеральной автодороги А-350 «ЧитаЗабайкальск».

Накануне стало известно, что прокуратура Забайкалья инициировала проверку после распространения огня на несколько дачных хозяйств в Атамановке. Внимание ведомства привлек тот факт, что огонь распространился на жилые дома, в результате чего были повреждены три дачных дома и надворная постройка. По предварительным данным, огонь попал на дачи через лес.

В начале июня сообщалось, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 1 млн га.

Ранее синоптик оценил ситуацию с пожарами в Забайкалье.

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