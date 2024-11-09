В Пакистане террорист-смертник устроил взрыв на железнодорожном вокзале

Минимум 24 человека погибли и еще 40 пострадали во время взрыва на железнодорожной станции Кветты в Пакистане. Об этом сообщил портал Geo TV.

По данным корреспондентов, трагедия случилась из-за террориста-смертника. Журналисты уточнили, что инцидент связан с беспорядками в провинции.

Комиссар города Хамза Шафкат сообщил, что террорист пришел на станцию с багажом, где, предварительно, и была бомба. Корреспондент уточнил, что взрыв произошел в кассе вокзала, где обычно собирается большое количество людей. Поэтому такое большое количество жертв и пострадавших.

На место происшествия приехали полиция и спасатели, которые разбирают завалы. В гражданской больнице Кветты объявили чрезвычайное положение из-за потока поступающих пострадавших. В больницу пришлось вызвать дополнительных врачей и персонал.

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