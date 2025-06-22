Студенты МГУ продают места для родственников однокурсников на церемонию вручения дипломов

В МГУ начали продавать места для родственников студентов на церемонию вручения дипломов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Студенты факультета мировой политики рассказали, что перед выпуском им объявили, что на мероприятие может прийти только один близкий человек. Для этого необходимо предоставить руководству университета ФИО родственника, ведь на церемонию будут впускать по спискам.

В публикации отмечается, что ряд студентов решили предлагать свои места на вручение диплома. За одно просят в среднем 20 тысяч рублей. Об этом уже сообщили руководству факультета, после чего вход на церемонию решили ужесточить, утверждает издание.

До этого сообщалось, что семь из десяти ведущих вузов страны подняли цены на обучение с учебного года 2025/26. С сентября студентам придется платить минимум на 25% больше. Самый серьезный подъем цен наблюдается в Физтехе МФТИ, где стоимость обучения повысилась на 50–60%. Например, за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «Прикладная математика и информатика» теперь придется платить не 467 000, а 767 000 рублей.

Ранее эксперт объяснила, почему ведущие российские вузы резко подняли цены на обучение.