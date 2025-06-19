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Ведущие вузы России подняли цены на обучение

«Ведомости»: вузы России подняли цены на обучение со следующего учебного года
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Владимир Песня/РИА Новости

Семь из десяти ведущих вузов страны, по версии рейтингового агентства RAEX, подняли цены на обучение с учебного года 2025/26. С сентября студентам придется платить минимум на 25% больше, пишут «Ведомости».

По данным аналитиков, самый серьезный подъем цен наблюдается в Московском физико-техническом институте (МФТИ, Физтех), где стоимость обучения повысилась на 50-60%. Например, за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «прикладная математика и информатика» теперь придется платить не 467 000, а 767 000 рублей.

Также подъем стоимости обучения наблюдается в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ). Там наиболее резко поднялись цены по программам «Лечебное дело» (на 40%) и «Востоковедение и африканистика» (на 32% ).

В список по резкому подъему цен на обучение попал и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ). В топе значатся и петербургские вузы, в частности, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

До этого о повышении стоимости обучения в высших учебных заведениях страны примерно на 20-30% предупредил россиян проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Никулин. Он пояснил, что одной из главных причин принятия такого решения вузами стало увеличение нормативов затрат в этом году.

В 2024 году средняя стоимость обучения в российских вузах на программах бакалавриата и специалитета очной формы составляла около 200 882 рублей в год.

Ранее сообщалось, что в России становятся популярными кредиты на образование.

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