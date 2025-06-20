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Эксперт объяснила, почему ведущие российские вузы резко подняли цены на обучение

Профессор ВШЭ Абанкина: вузы поднимают цены на обучение из-за инвестпланов
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Depositphotos

В России ведущие вузы начали резко повышать цены на обучение. По мнению профессора Высшей школы экономики Ирины Абанкиной, учебные заведения стремятся поддержать международный имидж. Рост стоимости обучения она в беседе с 360.ru объяснила инвестиционными планами.

Отметим, что 15 июня в России заработал национальный рейтинг уровня трудоустройства по завершении обучения. Как рассказали специалисты газете «Известия», в числе лидеров рейтинга более 50% вузов и около 80% колледжей — региональные образовательные организации. Причем из 47 рейтингов для колледжей в восьми из них первые места заняли московские образовательные организации, а остальные 39 — региональные.

Именно на региональные учебные заведения стоит обратить внимание сегодняшним абитуриентам, считает Абанкина. Что касается текущего роста цен на платное обучение, то в этих вопросах вузы исходят из своих планов по вложению средств для дальнейшего развития, пояснила она.

«Цены повышают исходя из инвестиционной модели развития университета», — пояснила профессор.

По ее мнению, абитуриентам сегодня необходимо подавать документы сразу в несколько вузов, выбирая наиболее сильные университеты в регионах. Так, например, к сильным относятся учебные программы Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. На бюджетные места в этих городах поступить «гораздо реалилистичнее», заключила специалист.

Напомним, накануне сообщалось, что семь из десяти ведущих вузов страны подняли цены на обучение с учебного года 2025/26. С сентября студентам придется платить минимум на 25% больше. Самый серьезный подъем цен наблюдается в Физтехе МФТИ, где стоимость обучения повысилась на 50-60%. Например, за обучение на бакалавриате и специалитете МФТИ по программе «Прикладная математика и информатика» теперь придется платить не 467 000, а 767 000 рублей.

В МГУ резко поднялись цены по программам «Лечебное дело» (на 40%) и «Востоковедение и африканистика» (на 32%).

Ранее стало известно, что в российском регионе многодетным компенсируют 50% стоимости обучения одного ребенка.

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