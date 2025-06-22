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В Башкирии подростки от скуки избили 10-летнего мальчика

В Мелеузе подростки жестоко избили 10-летнего мальчика
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Depositphotos

Группа подростков избила 10-летнего мальчика в Башкирии. Об этом его мать рассказала Mash Batash.

Инцидент произошел в Мелеузе. По словам матери пострадавшего, ее сын играл во дворе, никого не трогая, когда к нему подошли школьники постарше. Подростки были настроены агрессивно. Они сорвали кепку с головы мальчика и стали кидаться ею.

Далее молодые люди начали толкать и бить по лицу пытавшегося вернуть свою вещь ребенка. Мать жертвы уверена, что нападавшие решили поиздеваться над ее сыном ради забавы. Она уже обратилась в полицию.

На этой неделе в Тверской области подростки издевались над мужчиной, снимая это на видео. Судя по записи, группа молодых людей обратила внимание на пассажира, державшего в руке алкогольный напиток. Вероятно, они решили, что пьяный мужчина не сможет дать им отпор, и принялись его унижать. Молодые люди угрожали «уронить» пострадавшего и зашли вместе с ним в вагон электрички, где продолжали издеваться над мужчиной. Они били, пинали и оскорбляли жертву, смеясь над ней, это продолжалось до тех пор, пока потерпевший пытался оказать им сопротивление. В УМВД по региону ситуацию еще не прокомментировали.

Ранее подростки в Ижевске выстрелили сигнальным пистолетом в лицо прохожему.

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