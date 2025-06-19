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В Тверской области подростки толпой напали на мужчину и издевались над ним, снимая видео

В Тверской области подростки избили мужчину в электричке и попали на видео
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Кадр из видео/Telegram-канал «Инцидент Тверь и Тверская Область»

Под Тверью подростки окружили мужчину и избили его под камерой. Видео издевательств появилось в Telegram-канале «Инцидент Тверь и Тверская Область».

ЧП произошло на станции Завидово в Тверской области. Судя по записи, сделанной одним из непосредственных участников инцидента, группа молодых людей обратила внимание на пассажира, державшего в руке алкогольный напиток. Вероятно, они решили, что пьяный мужчина не сможет дать им отпор, и принялись его унижать.

Молодые люди угрожали «уронить» пострадавшего и зашли вместе с ним в вагон электрички, где продолжали издеваться над мужчиной. Они били, пинали и оскорбляли жертву, смеясь над ней, это продолжалось до тех пор, пока потерпевший пытался оказать им сопротивление. В УМВД по области ситуацию еще не прокомментировали.

До этого российские подростки избили девочку ради «минуты славы» в TikTok. На кадрах с места происшествия видно, как девушка-подросток издевается над младшей девочкой в розовой кофте. Несовершеннолетняя схватила ребенка за волосы, а затем стала пинать и таскать свою жертву. Подростки сняли все на камеру и выложили видео в TikTok, назвав его «минута славы». Сообщается, что компания подростков могла избивать и других детей.

Ранее в Москве подростки избили мужчину за его внешний вид и атаковали автобус.

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