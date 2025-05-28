Вирусолог раскрыл подробности о новом, выявленном в России штамме коронавируса

Новый штамм коронавируса NB.1.8.1, который выявили в России, отличается от стандартного COVID-19, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Это менее опасный вариант заболевания, чем обычный, заверил он в беседе с aif.ru.

Специалист призвал не беспокоиться, отметив, что новый штамм появился из-за стандартного процесса изменения вируса. Причем вариант NB.1.8.1 является низкопатогенным, имеет невысокую летальность и поэтому не представляет особой угрозы.

«Госпитализации будет все-таки не так много, он менее опасен, чем ковид», — отметил Аграновский.

Говоря о симптомах заболевания, он отметил, что они в целом напоминают традиционные проявления коронавируса – у пациента отмечаются кашель, насморк, повышение температуры. Лечение направлено на купирование симптомов, заключил профессор.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены четыре случая заболевания новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. По ее словам, новый вариант вируса не отличается более тяжелым течением болезни, чем при заболевании другими выявленными штаммами варианта вируса «Омикрон». Распространение заболевания является «не очень острой проблемой», однако на тенденцию следует обратить внимание, отметила Попова.

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