Глава армянской диаспоры напомнил о вкладе народа в победу над нацизмом

В Великой Отечественной войне (ВОВ) приняло участие 20% населения Армянской ССР. О подвигах армян в победе над нацизмом рассказал глава армянской диаспоры Тюменской области Абрам Овеян, передает СМИ2.

«На фронт ушли около 600 тысяч армян, половина из которых не вернулась домой. Знаменитое армянское село Чардахлу стало настоящим символом патриотизма: отсюда на фронт ушло 50% населения — 1250 мужчин», — рассказал он.

По словам главы армянской диаспоры, в ходе ВОВ свыше 60 военачальников-армян принимали непосредственное участие в руководстве операциями на линии боевого соприкосновения. Среди известных командующих были маршал Советского Союза Иван Баграмян, маршал авиации СССР Сергей Худяков, а также главный маршал бронетанковых войск СССР Амазасп Бабаджанян.

Он добавил, что за все время участия в ВОВ были награждены свыше 66 тыс. армян. Кроме того, 106 солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза.

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