В ЛНР прошла акция «Свеча памяти»

В Луганской народной республике (ЛНР) прошла международная акция «Свеча памяти». Об этом сообщает газета «Известия».

Данная акция проходит каждый год накануне Дня памяти и скорби. Участники зажигают свечи в память о солдатах, павших в Великой Отечественной войне. В этом году в парке Горького в ЛНР установили инсталляцию с изображением символа республики, Луганщины и Донбасса — «Комбата».

Организаторы акции отметили, что она является не только данью прошлому, но и напоминанием о важности исторической памяти и преемственности поколений.

В полночь у Музея Победы в Москве началась акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). После минуты молчания ветераны зажгли факел от Огня Памяти и передали его участникам акции. Они вместе с почетными гостями и волонтерами зажгли 1418 свечей — по числу дней войны.

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась ВОВ — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза.

День памяти и скорби — очень личная дата, когда в каждой семье вспоминают героев Великой Отечественной, когда мы на секунду останавливаемся и вслушиваемся в эхо той, давно прошедшей войны. Как пройдет этот день в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Волгограде прошла памятная акция «Завтра была война».