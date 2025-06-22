В Волгограде прошла памятная акция «Завтра была война»

В Волгограде на Мамаевом кургане прошла памятная акция «Завтра была война»

В Волгограде на Мамаевом кургане состоялась памятная акция «Завтра была война». Об этом сообщает RT.

Участники мероприятия зажгли свечи и поднялись с ними к монументу «Родина-мать зовет!», после чего возложили цветы к Вечному огню. Была объявлена минута молчания.

В полночь у Музея Победы в Москве началась акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). После минуты молчания ветераны зажгли факел от Огня Памяти и передали его участникам акции. Они вместе с почетными гостями и волонтерами зажгли 1418 свечей — по числу дней войны.

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась ВОВ — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза.

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