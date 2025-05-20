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Названа причина столкновения мексиканского корабля с мостом в Нью-Йорке

CNN: авария у Бруклинского моста произошла из-за того, что корабль сдал назад

Авария у Бруклинского моста в Нью-Йорке, в результате которой мексиканский корабль Escuela Cuauhtemoc столкнулся с переправой, произошла из-за того, что судно неудачно сдало назад. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Винт корабля работал в обратном направлении, толкая его в неправильную сторону <...>. Корабль двигался на север, сдавая назад, что было неправильным направлением», — говорится в сообщении.

Отмечается, что парусник двигался в противоположную сторону от доков, которые должны были стать его конечной точкой следования.

Инцидент произошел в ночь на 18 мая по московскому времени. По информации издания New York Post, на борту корабля находилось 277 человек. В результате инцидента огромные мачты рухнули на палубу. В результате происшествия травмы получили не менее 19 членов экипажа. Двое попали в больницу в критическом состоянии.

Ранее президент Мексики выразила соболезнования семьям погибших в Нью-Йорке моряков.

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