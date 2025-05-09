В Вильнюсе на 9 Мая установил мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии

В Вильнюсе на месте, где обычно возлагают цветы в память о Победе в Великой Отечественной войне, установили мусорный бак «для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Рядом поставили мусоровоз. Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас, комментируя установку контейнера, заявил, что он предназначен «для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими». В Госдуме уже посоветовали градоначальнику «ходить и оглядываться».

Власти Вильнюса установили мусорный бак на месте, где обычно местные жители возлагают цветы в память о Победе в Великой Отечественной войне. Рядом припаркован мусоровоз.

«Для всех, кто ностальгирует по временам рядом с русскими, мы приготовили подходящее место в городе для символов дани», – так мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас прокомментировал установку контейнера.

Надпись на контейнере и мусоровозе гласит «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Рядом размещен герб Украины.

«Поскольку отмечается 80-летний юбилей, сегодня мы подготовлены как никогда», — добавил Бенкунскас.

Как сообщил литовское издание Alfa, также недалеко от места возложения цветов активисты литовской организации «Волки света» устроили раздачу презервативов — как пояснил представитель движения, «ради общей безопасности мира».

Кроме того, в День Победы в городе усилили присутствие полиции: литовские силовики патрулируют общественные места в поисках нарушителей. Согласно законам страны, запрещено демонстрировать советский флаг, герб, пятиконечную звезду. Кроме того, нельзя исполнять гимн СССР или Литовской ССР — это наказывается штрафом до €700 с физических лиц и до €1200 с юридических и должностных лиц.

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы в свою очередь заявил о якобы возможных провокациях и информационных атаках «со стороны российских спецслужб». Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас накануне призывал граждан не отмечать 9 Мая.

«Моя рекомендация — просто не праздновать и придерживаться нашей европейской традиции, что и как праздновать», – заявил Палуцкас.

Впрочем, 9 мая он признал, что угроза провокаций исходит не от празднующих, а от тех, кому это не нравится. «Судя по всему, большая угроза провокаций исходит не от тех людей, которые до сих пор склонны праздновать 9 мая как победу в Великой Отечественной войне, а от тех, кому это действительно не нравится. По этой причине могут возникнуть какие-то потасовки или бытовые драки», — сказал премьер.

«Ходи и оглядывайся»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала установку мусорного бака в Вильнюсе.

«Мы запомним всех и все. У нас долгая память», — заявила депутат «Ленте.ру».

Драпеко отметила, что Россия хорошо помнит своих героев и врагов, «как прошлых, так и настоящих», и предложила мэру Вильнюса «ходить и оглядываться по сторонам».

Политолог Николай Стариков в беседе с RT подчеркнул, что за зарплату, которую выплачивает Брюссель, некоторые страны «говорят ровно то, что хотят от них слышать европейские чинуши».

«Перед нами чисто политические конъюнктурщики, у которых нет ни совести, ни памяти, ничего», — прокомментировал он установку контейнера в Литве.

Эксперт высказал опасения, что то, что происходит сегодня в странах Балтии и на Украине, может повториться и в других местах.

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«Нам уже говорят про учебники истории, написанные в Молдавии, где советских солдат в Берлине называют непотребными словами, делая вид, что они не понимают, что определенная часть этих солдат были теми самыми молдаванами, их дедами и прадедами», — подытожил эксперт.

Запрет на полет в Москву

Ранее Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который летел на парад Победы в Москве. По информации газеты «Вечерне новости», в Риге и Вильнюсе данное решение связали с «политической чувствительностью цели полета».

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя это решение, указал, что Литва и Латвия давно зарезервировали за собой «роль русофобского форпоста, готового к любым диким выходкам» против России.

«Страны ЕС продолжают практику ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику, задействуют для этого все подручные средства. Нынешний отказ — очередной вопиющий случай», — отметила дипломат.

Чуть позже стало известно, что Эстония, Латвия и Литва также решили запретить пролет над своей территорией самолету с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, также направлявшимся в Москву.