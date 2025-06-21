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Умер обвиняемый в мошенничестве экс-глава института КФУ

Обвиняемый в мошенничестве экс-глава ИМО КФУ Хайрутдинов умер в возрасте 61 года
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InnaBasyrova/ru.wikipedia.org

Институт археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан (АН РТ) сообщил о смерти бывшего директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиля Хайрутдинова, обвиняемого в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Он скончался в Казани на 62-м году жизни, пишет ТАСС.

«Институт археологии имени Халикова АН РТ с глубоким прискорбием сообщает, что на 62-м году жизни скончался выдающийся историк Рамиль Равильевич Хайрутдинов», — говорится в сообщении института.

Институт выразил искренние соболезнования родным, коллегам и ученикам Хайрутдинова, отметив, что его имя навсегда останется в памяти благодаря его научным трудам и вкладу в сохранение памятников.

По данным местных средств массовой информации, Хайрутдинов, находившийся под арестом более года, почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из городских больниц, где впоследствии скончался.

В апреле ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина была задержана по делу о хищении бюджетных средств.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.

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