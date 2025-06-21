В США маленькая собака дала отпор забравшемуся в дом «медведю-рецидивисту»

В американском городе Монровия на видео попала маленькая собака, облаявшая черного медведя, проникшего в жилой дом. Кадры опубликовал NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел на выходных 15 и 16 июня. Несмотря на лай собаки, медведь продолжил обследовать дом и искал еду на кухне, прежде чем покинул помещение.

По словам местной жительницы, этот медведь уже несколько раз приходил в этот район. На кухне в одном из домов он полакомился мороженым и пиццей, а потом залез в бассейн.

В центре охраны дикой природы напомнили жителям, что сейчас калифорнийские черные медведи активно ищут еду. Для этого они направляются в места, где она легко доступна. Живущим в предгорьях людям советуют запирать двери и мусорные баки. При встрече с медведем нужно держаться от хищника как можно дальше.

Неделю назад в поселок Шонгуй в Мурманской области зашел медведь. Случаи появления этих хищников в регионе участились. На видео с места происшествия медведь спокойно идет по пустынной улице.

Ранее на видео попал «танцующий» медведь из Красноярского края.