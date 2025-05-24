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На видео попал «танцующий» медведь из Красноярского края

Медведь станцевал у дерева в Тунгусском заповеднике

Заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео «танцующего» медведя.

Согласно посту, хищники начали бороться за территорию у самого популярного дерева. Этим «танцем» метят его, чтобы дать знать сородичам, что место занято.

«Наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона», — отметили в заповеднике.

Накануне в сети распространилось видео из Дагестана, на котором стадо овец и баранов заблокировало проезд для колонны автомобилей Porsche. На кадрах видно, что водители не менее пяти немецких спорткаров были вынуждены остановиться, пока отара проходила по дороге. Перегоняемые животные заняли всю ширину проезжей части, а также двигались по обочине.

Попавшие в затор автомобилисты с Урала устроили автопробег на Porsche по Кавказу, они уже посетили Кабардино-Балкарию, Чечню и приехали в Дагестан. На стоящем в заторе черном купе Porsche 911 Carrera S установлен номерной знак Свердловской области.

Ранее танец девушки с енотом покорил соцсети.

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