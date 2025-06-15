Прогуливающийся по поселку под Мурманском медведь попал на видео

В поселок Шонгуй в Мурманской области зашел медведь. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Как отмечается в публикации, случаи появления этих хищников в регионе участились. На видео с места происшествия медведь спокойно идет по пустынной улице.

До этого стало известно, что в Словакии с начала года истребили более 60 «проблемных медведей». Они представляли угрозу для жителей страны. В последние дни на севере Словакии ликвидировали восемь животных. Министр окружающей среды республики Томаш Тараба обратил внимание на то, что проблема с увеличившейся популяцией хищников не решалась в течение многих лет.

Весной словацкие власти приняли решение об отстреле сотен занесенных в национальную Красную книгу бурых медведей. Всего планируется отстрелить 350 из 1,3 тыс. живущих в стране медведей. Для того чтобы обойти природоохранные ограничения, в районах, где водятся хищники, решили ввести чрезвычайное положение. Глава правительства Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что нельзя жить в стране, где людям страшно ходить в лес.

Ранее жители пожаловались на медведей, «оккупирующих» село под Красноярском.