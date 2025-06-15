На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прогуливающийся по поселку под Мурманском медведь попал на видео

В Шонгуе сняли на видео гуляющего по улице медведя

В поселок Шонгуй в Мурманской области зашел медведь. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Как отмечается в публикации, случаи появления этих хищников в регионе участились. На видео с места происшествия медведь спокойно идет по пустынной улице.

До этого стало известно, что в Словакии с начала года истребили более 60 «проблемных медведей». Они представляли угрозу для жителей страны. В последние дни на севере Словакии ликвидировали восемь животных. Министр окружающей среды республики Томаш Тараба обратил внимание на то, что проблема с увеличившейся популяцией хищников не решалась в течение многих лет.

Весной словацкие власти приняли решение об отстреле сотен занесенных в национальную Красную книгу бурых медведей. Всего планируется отстрелить 350 из 1,3 тыс. живущих в стране медведей. Для того чтобы обойти природоохранные ограничения, в районах, где водятся хищники, решили ввести чрезвычайное положение. Глава правительства Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что нельзя жить в стране, где людям страшно ходить в лес.

Ранее жители пожаловались на медведей, «оккупирующих» село под Красноярском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами