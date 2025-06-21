Спасатели ликвидировали пожар на складе в Джанкойском районе Крыма

МЧС: пожар в Джанкойском районе Крыма ликвидирован на площади 800 кв. м

В Джанкойском районе Республики Крым было успешно ликвидировано возгорание, произошедшее на объекте складского назначения. Пожар, охвативший кровлю здания в селе Светлое, был оперативно локализован и потушен сотрудниками 6-го пожарно-спасательного отряда МЧС России, сообщили в ведомстве.

Для предотвращения распространения огня за пределы территории объекта и на близлежащие строения пожарные незамедлительно провели обкапывание периметра.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев распространение огня удалось сдержать, и пламя было полностью ликвидировано на площади 800 квадратных метров, добавили в МЧС.

Отмечается, что в результате пожара никто из населения и личного состава не пострадал.

Сейчас эксперты устанавливают причины возникновения пожара.

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