Спасатели ликвидировали пожар на складе в Джанкойском районе Крыма

В Джанкойском районе Республики Крым было успешно ликвидировано возгорание, произошедшее на объекте складского назначения. Пожар, охвативший кровлю здания в селе Светлое, был оперативно локализован и потушен сотрудниками 6-го пожарно-спасательного отряда МЧС России, сообщили в ведомстве.
Для предотвращения распространения огня за пределы территории объекта и на близлежащие строения пожарные незамедлительно провели обкапывание периметра.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев распространение огня удалось сдержать, и пламя было полностью ликвидировано на площади 800 квадратных метров, добавили в МЧС.
Отмечается, что в результате пожара никто из населения и личного состава не пострадал.
Сейчас эксперты устанавливают причины возникновения пожара.
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