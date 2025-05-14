На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мексике воздушный шар с людьми на борту загорелся и попал на видео

Воздушный шар с людьми на борту загорелся и потерпел крушение в Мексике

В Мексике на видео попал момент возгорания воздушного шара с людьми на борту. Его публикует издание La Nacion.

ЧП произошло утром в воскресенье, 11 мая, во время Первого фестиваля воздушных шаров в муниципалитете Энрике Эстрада, штат Сакатекас. Около 8:00 воздушный шар собирался взлететь и загорелся. Несмотря на начавшийся пожар, он поднялся в небо, но затем стал терять высоту.

На кадрах видно, как корзину охватило дымом. Один человек пытался удержаться за внешнюю веревку, но в итоге упал на поле вдали от населенных пунктов и не выжил. Еще двое пассажиров получили ожоги первой степени и попали в больницу, их жизни уже ничего не угрожает.

Правительство Сакатекаса подтвердило факт инцидента и заявило, что окажет поддержку и помощь пострадавшим. Прокуратура штата начала расследование по факту произошедшего. Известно, что предполагаемые организаторы фестиваля скрылись с места происшествия сразу после инцидента. Их разыскивают.

Ранее в Крыму женщина упала со скалы и получила открытый перелом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами