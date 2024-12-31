Инсталляция Lego обрушилась в США, есть пострадавшие

Не менее десяти человек получили травмы в результате падения инсталляции Lego на новогоднем семейном мероприятии в штате Массачусетс. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную пожарную службу.

Инцидент произошел в игровом центре In the Game в городе Пибоди, когда сотрудники начали сбрасывать воздушные шары, что привело к обрушению конструкции Lego, представляющей собой гигантский аркадный автомат. Эта конструкция упала на зрителей, находившихся рядом.

По информации главы пожарной службы города, десять человек получили легкие травмы. Восемь из них были госпитализированы, в то время как двое решили не обращаться за медицинской помощью.

Несколько лет назад другая инсталляция не выдержала напора стихии. Скульптуру тыквы японской художницы Яёи Кусама смыло в море во время шторма недалеко от Наосимы. Несмотря на то, что достопримечательность уже переживала сильные штормы и непогоду, конструкция не смогла устоять, когда на регион обрушился мощный тайфун.

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