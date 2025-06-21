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Жительница ХМАО лишилась пальцев руки, схватившись ими за провод в ванной

В ХМАО женщине ампутировали пальцы после удара током в ванной
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Shutterstock/FOTODOM

Медики из ХМАО спасли женщину, которую ударило током в ванной. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

Девушка принимала ванну, когда заметила, что лежащий на стиральной машинке провод от зарядного устройства вот-вот упадет в ванну. Чтобы убрать провод, она коснулась его влажной рукой, и получила разряд тока.

Девушка потеряла сознание и погрузилась в воду, но это вовремя заметила мать и помогла пострадавшей.

Медики госпитализировали девушку в тяжелом состоянии, она получила серьезные ожоги большого и указательного пальцев, а также груди.

В течение десяти дней пострадавшей оказывали помощь. После этого медики ампутировали пальцы пациентки, на которых был серьезный некроз тканей.

До этого во Владимирской области подросток воспользовался подключенным к розетке телефоном в ванной. Во время купания устройство упало в воду и молодой человек получил удар током. Спасти пострадавшего не смогли.

Ранее в Узбекистане у ребенка остановилось сердце после удара током в детском саду.

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