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В Узбекистане у ребенка остановилось сердце после удара током в детском саду

В Узбекистане ребенок не выжил после удара током в детском саду
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Depositphotos

В Узбекистане ребенка не спасли после того, как он получил разряд током. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на местную прокуратуру.

Инцидент произошел в Бухарской области, в детском саду. По данным издания, двухлетний воспитанник остался без присмотра, и в какой-то момент его ударило током. Подробности произошедшего не уточняются.

По факту инцидента возбудили уголовное дело, во время следственных мероприятий выяснилось, что ребенок пострадал из-за того, что педагог, который должен был наблюдать за группой детей, не справился с профессиональными обязанностями.

В результате воспитательница стала фигуранткой уголовного дела по статье о халатности на рабочем месте.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого во Владимирской области подросток получил удар током в ванной. Во время купания он пользовался телефоном, который в этот момент заряжался. Телефон упал в воду, после чего пострадавшего ударило током, спасти школьника не удалось.

Ранее россиянке ампутировали два пальца после удара током в ванне.

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