Во Владимирской области подросток принимал ванну с телефоном и получил удар током

В Петушинском районе Владимирской области подросток получил удар током в ванной из-за зарядки от телефона. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская.

Инцидент произошел 17 июня. 14-летний мальчик решил принять ванну, он пользовался мобильным телефоном, подключенным к розетке. В какой-то момент гаджет упал в воду, мальчик получил удар током. Спасти его не удалось.

До этого в Томской области ребенок схватился за оголенный провод и получил удар током. Пятилетняя девочка находилась на веранде дома и схватилась за оголенный провод. Ребенок получил удар током, на место прибыли медики. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Ленобласти школьник получил удар током в заброшенной котельной.