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Финские силовики поймали на границе мужчину, который съездил в РФ и вернулся

Пограничники Финляндии задержали на границе мужчину, ездившего в Россию
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Алексей Даничев/РИА Новости

Финские пограничники задержали гражданина страны на границе с РФ в районе Париккала по подозрению в незаконном выезде из республики и въезде в нее. Об этом пишет портал Yle.

«Его подозревают в том, что он незаконно пересек границу по суше из Финляндии в Россию и обратно. По данному факту начато предварительное расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину засекла система видеонаблюдения, после чего его задержали силовики.

До этого сообщалось, что финские пограничники инициировали расследование в отношении русской женщины, которая сняла видео с беспилотника рядом с границей РФ. Ролик якобы содержит кадры с юго-востока республики, Хельсинки и со стройплощадки АЭС, от возведения которой совместно с российской стороной отказались финские власти.

В мае сообщалось, что центральная криминальная полиция (KRP) Финляндии завершила расследование дела гражданина России, обвиняемого в разведывательной деятельности на юго-востоке Финляндии в 2022 году. Его подозревали в обмене конфиденциальной информацией с гражданином ЕС.

Ранее в Финляндии парламентарии проголосовали за выход страны из конвенции о минах.

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