В Финляндии русская женщина попала под следствие из-за видео с дрона

Финские пограничники инициировали расследование в отношении русской женщины, которая сняла видео с беспилотника рядом с границей РФ. Об этом сообщает портал Yle.

«Погранотряд Юго-Восточной Финляндии проводит предварительное расследование по делу о том, что женщина российского происхождения сняла видео слишком близко к пограничному пункту «Ваалимаа», — указано в статье.

Отмечается, что женщина снимает якобы «пропагандистские» видеоролики про Финляндию, в которых описывает последствия вступления страны в НАТО и разрыва отношений с Россией, отмечая ухудшение экономического положения Суоми.

Последнее снятое «нарушительницей» видео якобы содержит кадры с юго-востока республики, Хельсинки и со стройплощадки АЭС, от возведения которой совместно с российской стороной отказались финские власти. Силовики полагают, что действия женщины можно квалифицировать как «авиационное и территориальное нарушение». Завершить расследование планируется летом.

В мае сообщалось, что центральная криминальная полиция (KRP) Финляндии завершила расследование дела гражданина России, обвиняемого в разведывательной деятельности на юго-востоке Финляндии в 2022 году. Его подозревали в обмене конфиденциальной информацией с гражданином ЕС.

Ранее сообщалось, что россиянам и белорусам запретят покупать недвижимость в Финляндии.