Огромную часть запасов российской нефти назвали нерентабельной

В настоящий момент в России рентабельны только 13 млрд из 31 млрд тонн запасов нефти. Об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью РИА Новости.

По его словам, из этих запасов значительную часть составляют трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что помогло сделать их добычу рентабельной. Министр добавил, что всего запасов нефти в России при текущей добыче хватит на 26 лет.

Козлов также уточнил, что, помимо 31 млрд тонн запасов нефти, у России также есть 95 млрд тонн ее ресурсов, отличие которых состоит в необходимости готовить их к переводу в запасы за счет геологоразведки.

Рентабельностью нефти называют отношение прибыли, приобретенной от ее продажи, к существующим затратам. Показатель зависит от стоимости добычи, перемещения ресурсов, цен сырья, налогов, доходов от переработки и других факторов.

На прошлой неделе стало известно, что первое в России подземное нефтехранилище появилось в Красноярском крае. Это хранилище представляет собой небольшой хаб и предназначено для операционного хранения нефти, а не для создания стратегического запаса.

Ранее сообщалось, что Китай попросил РФ увеличить поставки нефти.