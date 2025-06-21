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В Кузбассе трехлетнюю девочку заметили гуляющей без родителей на обочине оживленной дороги

В Кузбассе на обочине дороги обнаружили гуляющую трехлетнюю девочку
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Freepik.com

В Кузбассе на дороге обнаружили трехлетнюю девочку. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на Геологической улице. Полицейские заметили ребенка, который шел вдоль обочины оживленной дороги. При этом рядом не было родителей или других взрослых.

По предварительной информации, 53-летний отец оставил дочь с женой дома и сам отправился в магазин. Однако в какой-то момент девочка смогла сбежать из дома и оказалась на дороге.

В отношении родителей составили протоколы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Помимо этого, с ними провели профилактическую беседу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Самарской области на дороге обнаружили первоклассницу. После школы она не дождалась родителей, и сама пошла домой. В результате она прошла несколько километров, пока ее не заметили полицейские. Ее передали родителям.

Ранее подросток пропал без вести после празднования выпускного в лесу.

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