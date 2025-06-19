Мужчина домогался пьяной девушки-подростка на детской площадке в Петербурге

В Петербурге мужчину арестовали за домогательства к пьяной девушке-подростку

В Петербурге суд арестовал мужчину, обвиняемого в домогательствах в отношении пьяной девушки-подростка на детской площадке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 17 июня на детской площадке на улице Тимуровской. По версии следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. В это время на площадке присутствовали дети.

Подозреваемого установили и 18 июня мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК РФ. В суде фигурант просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд принял решение о заключении его под стражу на срок до 16 августа.

До этого в Петербурге неизвестный приставал к 12-летней девочке в лифте. Возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают.

Ранее безработный мужчина домогался девятилетней девочки в петербургском магазине.