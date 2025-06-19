На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина домогался пьяной девушки-подростка на детской площадке в Петербурге

В Петербурге мужчину арестовали за домогательства к пьяной девушке-подростку
close
Shutterstock

В Петербурге суд арестовал мужчину, обвиняемого в домогательствах в отношении пьяной девушки-подростка на детской площадке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 17 июня на детской площадке на улице Тимуровской. По версии следствия, мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. В это время на площадке присутствовали дети.

Подозреваемого установили и 18 июня мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.135 УК РФ. В суде фигурант просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако суд принял решение о заключении его под стражу на срок до 16 августа.

До этого в Петербурге неизвестный приставал к 12-летней девочке в лифте. Возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают.

Ранее безработный мужчина домогался девятилетней девочки в петербургском магазине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами