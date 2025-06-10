Глухие заборы на даче: правда ли их запретили и можно ли получить штраф

Социальные сети и СМИ облетела новость о новом штрафе для дачников. Согласно ей, 9 июня в стране вступили в силу новые правила установки заборов между дачными участками. Теперь за сплошной, или, как его еще называют, глухой забор якобы можно получить внушительный штраф. Так ли это и какие заборы дачники имеют право устанавливать на своих участках — в материале «Газеты.Ru».

Штрафы за глухие заборы — правда или фейк?

Согласно слухам, которые озвучили анонимные эксперты, отныне за глухие заборы выше 1,8 м владельцам дачного участка может прилететь штраф в несколько десятков тысяч рублей.

Несмотря на то что информация была неофициальной и не содержала ссылок на закон, ее подхватили многие СМИ. И уже к вечеру перепуганные дачники взялись за рулетки: измерять высоту своего забора и подсчитывать, что будет выгодней — заплатить штраф или сменить забор.

За разъяснениями по поводу нововведения «Газета.Ru» обратилась к депутату Госдумы, члену фракции «Единая Россия» Александру Толмачеву. Он поспешил успокоить владельцев дачных участков и пояснил, что никаких новых законов о штрафах за заборы в России не принимали.

Новость о запрете «глухих» заборов — фейк. На сегодняшний день законодательство не устанавливает специальных нормативов, касающихся ограждений между участками. Никаких штрафов за то, что вы построили такой забор, какой вам нравится, не предусмотрено. Споры между соседями в пиковых случаях, как и прежде, решаются в судебном порядке. Александр Толмачев депутат Госдумы

Депутат обратил внимание, что суд может вынести решение о сносе ограждения, но только в случае, если сочтет, что есть нарушение прав граждан. Но даже если такое решение будет вынесено, никаких специальных «заборных» штрафов не предусмотрено.

«Дачники и собственники загородных домов могут не беспокоиться», — подчеркнул Александр Толмачев.

Какие правила в отношении установки заборов действуют

Адвокат юридической фирмы «Нартекс», руководитель направления «Недвижимость и земельные споры» Михаил Бородач рассказал «Газете.Ru», что некоторые положения, регламентирующие установку заборов и другие аспекты дачного строительства существуют. Однако действуют они уже несколько лет, как минимум с 2019 года.

«Сплошные заборы разрешены только со стороны улицы, в то время как на смежных границах с соседскими участками их возведение может негативно сказаться на освещении и «проветриваемости» соседних территорий. Хотя прямого указания на штрафы за неправильный выбор материала и высоты для забора, установленного по смежной границе двух участков, в законе пока нет, в случае возникновения конфликтов между соседями суды опираются на действующие строительные нормы и правила (СНиП), регулирующие обустройство придомовых территорий», — пояснил адвокат.

В качестве примера Михаил Бородач привел ситуацию, когда сплошной забор затеняет участок соседа и ухудшает циркуляцию воздуха. В этом случае он действительно может быть признан установленным с нарушением законодательства.

Особенно строгие требования действуют в садоводческих товариществах, где применяются нормы СП 53.13330.2019. Согласно этому документу, ограждения между соседними участками должны быть прозрачными и иметь высоту от 1,2 до 1,8 метра. Эти требования не распространяются на ограждения, выходящие на «улицу», т.е. на территорию общего пользования. Михаил Бородач адвокат юридической фирмы «Нартекс»

Адвокат также отметил, что для установки забора не требуется специальное разрешение, так как он не относится к капитальным строениям. Тем не менее, рекомендуется получить предварительное письменное согласие соседей, особенно если планируется возведение сплошного и непрозрачного ограждения на смежной границе с его участком. В противном случае возрастает риск возникновения спора, который может привести к судебному решению о демонтаже или реконструкции забора.

Высота забора и другие нормативы

В случае судебного спора пострадавшая сторона, помимо расходов на демонтаж или исправление забора, может потребовать возмещения убытков, обратил внимание Михаил Бородач.

«Таким образом, даже отсутствие штрафа не гарантирует владельцам участков полную свободу действий при строительстве забора без учета законных требований», — отметил он.

Также адвокат советует учитывать региональные нормативы, касающиеся высоты ограждений, чтобы избежать судебных разбирательств.

«Каждый регион и даже муниципалитет устанавливает свои ограничения по максимальной высоте заборов, закрепляя их в градостроительных регламентах для соответствующих территорий муниципального образования. Поэтому перед установкой забора рекомендуется обратиться в местную администрацию или ознакомиться с соответствующей информацией на официальном сайте муниципалитета, открыв действующие правила землепользования и застройки», — рекомендовал адвокат.

В целом, по мнению эксперта, самовольно построенные трехметровые заборы, характерные для 90-х годов, сегодня неприемлемы, поскольку строительные нормы значительно изменились. Забор, превышающий установленную высоту, может стать предметом судебного иска и подлежать сносу.

Для дачников оптимальным вариантом является установка светопроницаемой конструкции высотой от 1,2 до 1,8 метра между своим и соседским участком, например, сетчатого ограждения или живой изгороди. Со стороны улицы можно устанавливать сплошные ограждения, соблюдая высоту, установленную местными градостроительными регламентами, которые можно найти в правилах землепользования и застройки. Михаил Бородач адвокат юридической фирмы «Нартекс»

В свою очередь Александр Толмачев отметил, что фейк о штрафах за глухие заборы гуляет в сети уже несколько лет. Он призвал доверять только проверенной информации.