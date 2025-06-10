В Госдуме россиянам назвали условие для установки глухого забора на даче

В России вступили в силу поправки, ограничивающие право дачников на строительство глухих заборов на садовых участках. Впредь можно будет ставить только прозрачные ограждения либо согласовать сплошной забор с соседями, объяснил 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам депутата, речь идет не о законе, а о внесении изменений в свод правил о застройке территорий садов.

«Впредь заборы между участками должны быть прозрачными (например, это может быть сетка-рабица, деревянный штакетник с просветами) и высотой не более полутора метров», — пояснил он.

При этом владельцы уже установленных глухих заборов могут либо привести их в надлежащий вид, либо согласовать с соседями и председателем СНТ в прежнем виде. Причем это должен быть письменный документ.

Также есть одно исключение – если сплошной забор установлен со стороны улицы, то на него данный запрет не распространяется, заключил парламентарий.

Напомним, накануне сообщалось, что с 9 июня вступили в силу новые правила, ограничивающие возможность установки сплошных заборов между дачными участками. Отказ дачника от сноса сплошного забора карается штрафом в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка или от 5 до 10 тысяч рублей. Как пояснила член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, что все правила установки ограждений на дачных участках регламентируются сводом правил 53.13330.2019.

Ранее «Садоводы России» отреагировали на введение запрета устанавливать глухие заборы.