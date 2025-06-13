Украинским беженцам продлили право оставаться на территории Евросоюза

Совет Европейского Союза принял решение продлить действие директивы о предоставлении временного убежища гражданам Украины на территории государств — членов ЕС до 4 марта 2027 года. Это следует из официального заявления совета, пишет РИА Новости.

«С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище более чем четырем миллионам беженцев из Украины на основе директивы о временной защите. Срок действия временной защиты был установлен до 4 марта 2026 года и теперь продлен до 4 марта 2027 года», — говорится в сообщении.

В документе также отмечено, что государства — члены ЕС приступят к разработке стратегии на период после истечения срока действия временной защиты, которая в настоящее время обеспечивает автоматическое предоставление убежища гражданам Украины. Эта стратегия будет рассматривать варианты поддержки возвращения беженцев на Украину или предоставления им альтернативного статуса для легального проживания в ЕС.

Согласно данным Еврокомиссии, в настоящее время в странах ЕС находятся около 4,3 миллионов украинских беженцев, пользующихся статусом временной защиты.

До этого польский политик Марек Якубяк заявил, что украинские мигранты представляют опасность для Польши.

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы