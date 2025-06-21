Полсотни российских туристов не могут вылететь из Египта

SHOT: более 50 российских туристов третьи сутки не могут вылететь из Египта

Свыше 50 российских туристов не могут вылететь из города-курорта Шарм-эш-Шейха в Египте третьи сутки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Людей привозят в аэропорт, отменяют рейс и увозят обратно в гостиницу. Туроператор и авиакомпания не говорят причины», — говорится в публикации.

Сначала египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines переносила рейс, но затем отменила. Среди ожидающих вылета туристов есть семьи с маленькими детьми, отметил SHOT.

Путешественники уже обратились в Росавиацию и российское консульство.

16 июня сообщалось, что AlMasria Airlines задержала рейс из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх почти на 35 часов. Задержки коснулись и рейсов из Шарм-эш-Шейха.

14 июня Telegram-канал Mash сообщил, что свыше 500 туристов вернулись из Антальи в Москву без багажа. Инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов Turkish Airlines. Туристы рассказали, что они ждали больше часа у ленты выдачи багажа. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что чемоданы россиян остались в Анталье.

Ранее тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.