Суд в Москве арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО

ТАСС: в Москве арестован еще один организатор хищений у бойцов СВО

Басманный суд Москвы арестовал еще одного организатора хищений у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

«Был задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан и члена преступного ОПС. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Русина Игоря Павловича, именуемого в преступном сообществе «Зелик», — говорится в сообщении.

В начале мая сообщалось, что после серии хищений у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Большинство эпизодов мошенничества касалось завышения цен на такси.

По информации издания, сначала водители предлагали довезти бойцов Вооруженных сил РФ до места назначения по стандартному тарифу в 1–2 тыс. рублей. Но после поездки аферисты завышали цену в несколько раз и начинали требовать от военнослужащих заплатить им 70–90 тыс. рублей. В некоторых случаях стоимость доходила и до 130 тыс. рублей.

Ранее участника СВО похитили и два дня держали в плену ради 100 тысяч рублей.