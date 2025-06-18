В России представили новейшую систему защиты от беспилотников

Копания 3mx представила систему «Булат-онлайн», автоматический комплекс обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

«‎Наша платформа мониторинга в ситуационном центре обрабатывает и визуализирует данные о БПЛА, его перемещении и характеристики, а также о перемещении и активности самих детекторов и их носителей»‎, — сказал директор по развитию компании Сергей Шандобыло.

По его словам, новая разработка предназначена для организации безопасности мероприятий и гражданских объектов. Шандобыло подчеркнул, что разработку можно интегрировать с другими системами, например видеофиксации, и получать еще и видео в режиме онлайн, устройство поддерживает защищенный протокол EGTS (Единая государственная система телематики. — прим. «Газета.Ru»).

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее в администрации президента назвали главную тему повестки России на ПМЭФ.