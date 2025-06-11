Врачи госпиталя на Бали покалечили российских туристов, взяв с них миллионы рублей

Mash: в госпитале на Бали покалечили туристов из РФ и взяли с них миллионы

Врачи центрального госпиталя Sanglah на Бали покалечили множество больных туристов из России и взяли с них миллионы рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Mash, за последние 12 месяцев известно уже о десяти пострадавших. В основном они жаловались на антисанитарию, нехватку оборудования, низкую квалификацию медперсонала и 200-процентную наценку. Больным приходилось выпрашивать у врачей анализы, но так как в учреждении нет фиксированного прайса, счета обычно достигают огромных сумм.

При этом Mash отмечает, что лечебное учреждение не нарушает закон: власти разрешили завышать стоимость лечения приезжим и туристам. Например, перелом может обойтись в $12 тыс. (941 тыс. руб.), а операция — от $40 до $50 тыс. (3,1–3,9 млн руб.), но после таких дорогостоящих процедур российским туристам становилось только хуже.

К примеру, 16-летний Ярослав обратился за помощью к врачам после ДТП на байке. Подросток был в тяжелом состоянии, но так и не смог добиться от врачей КТ и УЗИ. Около шести часов мальчик провел без помощи, а затем еще десять часов его оперировали, за что он отдал $50 тыс. Затем Ярослав почувствовал себя хуже, его экстренно доставили в Россию с поддержкой МИД и посольства страны в Индонезии. В России мальчику провели повторную операцию.

Другой пациент Sanglah по имени Виктор остался инвалидом, так как не нашел $40 тыс. на операцию и вынужденно добирался до России с пробитым легким и переломом позвоночника. Пациенту по имени Александр вместе с аппендицитом вырезали метр кишечника.

До этого на Бали врачи убеждали россиянку в необходимости вскрыть ее маленькому сыну череп. По мнению женщины, местные врачи пытаются заработать на путешественниках.

Ранее в Таиланде врачи вымогали деньги за оказание помощи впавшей в кому россиянке.