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В Таиланде россиянка бросилась спасать сына и сама ушла на дно

В Таиланде спасают мать из РФ, которая ушла под воду, спасая сына
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Telegram-канал «Baza»

Туристка из России потеряла сознание после того, как попыталась спасти сына на курорте в Таиланде. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел недалеко от Паттайи, где отдыхали две семьи из РФ. Их сыновья подружились и пошли вместе в воду, но спустя некоторое время пропали из виду. Мать одного из них и отец другого бросились в воду. Последний смог спасти пострадавшего, десятилетнего мальчика.

«Мужчина вытащил сына — его достали на берег, положили на спину, и пацан, слава Богу, задышал», — сообщается в публикации.

Второму ребенку помогли находившиеся на берегу китайские туристы.

Прыгнувшая в воду ради спасения детей родительница тем временем скрылась из виду. Выяснилось, что она не умела плавать и пошла ко дну. Вскоре ее достали из воды без сознания и оказали первую помощь.

На данный момент мать и сын находятся в местной больнице.

Ранее с вулкана на Камчатке спасли туриста, который сломал ногу.

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