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Неизвестный надругался над школьником на железной дороге в Ленобласти

В Ленобласти неизвестный надругался над школьником на железной дороге
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Shutterstock/Anna Nestera

В Ленинградской области 15-летнего подростка изнасиловали на железнодорожных путях. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 16 июня в поселке Форносово Тосненского района. По заявлению 37-летней местной жительницы, неизвестный мужчина изнасиловал ее 15-летнего сына, когда тот шел у железнодорожного перехода.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов располагают видеозаписью с камер наблюдения. Имеющиеся материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности школьника.

До этого в Ленинградской области 19-летний юноша попал в больницу после того, как его изнасиловали в Подмосковье. Молодой человек признался в случившемся во время осмотра у проктолога.

Ранее российский военный изнасиловал знакомого за то, что тот не вынес мусор.

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