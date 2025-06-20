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На Алтае педофил предложил мальчику покурить, и, заманив к себе, изнасиловал

На Алтае мужчину задержали за изнасилование десятилетнего ребенка
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Shutterstock

В Алтайском крае мужчину подозревают в надругательстве над десятилетним ребенком. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным собеседника, 47-летний мужчина познакомился с пострадавшим на улице и предложил покурить у него дома. Когда четвероклассник пришел к нему домой, местный житель изнасиловал его.

В результате школьник получил серьезные травмы, в том числе и головы, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Мужчину тем временем задержали, в беседе с правоохранителями он дал признательные показания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за изнасилования и грабежи.

До этого в Ленобласти на железнодорожных путях надругались над подростком. Узнав о произошедшем, мать пострадавшего обратилась в полицию.

Ранее на Урале женщина избила знакомую, которую изнасиловал ее муж.

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