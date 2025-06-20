Старшему сыну Кадырова вручили грамоту за плодотворную работу

Министру Чеченской республики по физической культуре и спорту Ахмату Кадырову, старшему сыну главы Чечни, вручили почетную грамоту от Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов». Об этом сам министр сообщил в своем Telegram-канале.

Вручение грамоты состоялось в Грозном во время проведения турнира по смешанным единоборствам ACA Young Eagles 55. Награду присудили за значительный вклад и эффективную работу, направленные на развитие физической культуры и спорта.

«Приятно было получить в ходе турнира Почетную грамоту от имени Всероссийской общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов» за «неоценимый вклад и плодотворную работу, направленные на развитие физической культуры и спорта», — сообщил Ахмат Кадыров.

В конце мая несовершеннолетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза региона Адам Кадыров был награжден второй за 10 дней медалью ОМОН.

Ранее стало известно, уйдет ли Кадыров в отставку.